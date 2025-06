La Centrale Operativa 118 ASL Salerno, diretta dal dottor Domenico Violante, è stata reputata idonea per l’assegnazione del premio da parte della Fondazione internazionale Angels, che basa i criteri relativi alla premiazione sulle linee guida transnazionali del suo Comitato direttivo degli EMS (Emergency Medical Service).

Lo status “Diamond” è il più alto riconoscimento ottenibile da parte dell’iniziativa Angels, che rappresenta un importante intervento in ambito sanitario finalizzato a migliorare le possibilità di sopravvivenza dei pazienti colpiti da ictus e a garantire loro una vita priva di disabilità.

I premi Angels EMS promuovono il monitoraggio della qualità come mezzo per standardizzare e ottimizzare la cura pre-ospedaliera, offrendo l’opportunità di riconoscere i migliori fornitori di cure pre-ospedaliere per l’ictus e di creare una comunità internazionale per l’ictus EMS.

Attraverso questo riconoscimento l’impegno dell’ASL Salerno diretta da Gennaro Sosto nella lotta contro l’ictus e l’efficienza della sua Centrale Operativa, nonché la tempestività delle prestazioni offerte, vengono riconosciute a livello internazionale.