E’ stato rinnovato anche quest’anno l’accordo di partnership tra la Banca Monte Pruno ed il Potenza Calcio che si conferma come azione di vicinanza e supporto alla realtà sportiva del territorio.

A suggellare questo rapporto anche la presenza dell’Istituto di credito cooperativo ad una recente serata che ha accolto tutte le realtà che condividono i principi di questo progetto. La Banca Monte Pruno, infatti, ha preso parte a “Natale Rosso Blu 2025”, l’appuntamento annuale promosso dal Potenza Calcio per condividere gli obiettivi sportivi e sociali del team lucano.

L’evento è stato un momento di incontro e condivisione, durante il quale sono state ripercorse le tappe dell’anno che sta per concludersi e i prossimi appuntamenti del club che milita nel campionato nazionale di calcio di terza serie.

La partecipazione della BCC Monte Pruno testimonia, ancora una volta, l’importanza di rinnovare e consolidare una partnership fondata su valori comuni: territorio, crescita, sostegno e promozione dello sport come strumento educativo e aggregativo.

La collaborazione con il Potenza Calcio rappresenta per la Monte Pruno un investimento concreto nella comunità, attraverso un progetto che unisce identità, passione e responsabilità sociale.

Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico ha espresso soddisfazione al termine della serata: “Essere al fianco del Potenza Calcio significa sostenere una realtà che rappresenta, con orgoglio, una comunità attraverso una linea operativa seria, strutturata e ricca di valori. La serata a cui abbiamo partecipato ci ha permesso di entrare ancora di più in un contesto relazionale importante che vogliamo continuare a sostenere, fortificando, laddove possibile, il nostro ruolo di banca locale a supporto di tante storie imprenditoriali lucane vicine al Potenza. La nostra Banca, inoltre, crede fortemente nel ruolo educativo dello sport e nella sua capacità di creare comunità: per questo rinnoviamo con convinzione tale collaborazione. Il Potenza Calcio è anche un patrimonio di una città che è molto legata alla sua squadra, sostenendola ed onorandola in tutte le occasioni”.

Oltre al Direttore Generale Cono Federico, erano presenti il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea e Giovanni Amato, referente territoriale e preposto della filiale di Potenza.