Al termine di una capillare ed intensa attività d’indagine, nei giorni scorsi gli operatori della Digos della Questura di Salerno, in collaborazione con gli uffici di Caserta e Catania, hanno depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e presso quello dei Minorenni una dettagliata informativa di reato per quanto riguarda gli scontri tra le frange ultras della Casertana e del Catania.

I tafferugli avvennero lungo il tratto autostradale dell’A2 del Mediterraneo, in prossimità dell’area di servizio di San Mango Piemonte, nel pomeriggio dell’11 ottobre quando le tifoserie erano di ritorno rispettivamente da Picerno (Casertani) e da Giugliano in Campania (Catanesi). Sono state denunciate 30 persone, tra cui 2 minorenni, resisi responsabili, a vario titolo, dei violenti scontri.

In quei frangenti caratterizzati da aggressioni reciproche con l’uso anche di fumogeni, esplosivi, mazze ed altri oggetti, è stata anche bloccata la circolazione stradale per diversi minuti in entrambi i sensi di marcia, al cospetto di decine di automobilisti impauriti.

Nei confronti degli indagati il Questore di Salerno ha avviato la procedura per l’adozione di altrettanti provvedimenti di Daspo.

Vista anche la conformazione del territorio della provincia di Salerno, interessata dal transito di molteplici tifoserie provenienti dal Nord come dal Sud della penisola, l’attenzione da parte della Polizia resta alta al fine di prevenire turbative per l’ordine pubblico.

