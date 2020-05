La Banca Monte Pruno presente al Tavolo di accesso al credito tra le BCC e la Prefettura di Salerno

Le Banche di Credito Cooperativo sono state invitate questa mattina al tavolo per l’accesso al credito istituito dal Prefetto di Salerno, che si riunisce ogni settimana in videoconferenza con Camera di Commercio, ANCI, Banca d’Italia e ABI per agevolare le imprese della provincia di Salerno nel percorso di ripresa dell’attività produttiva dopo il lockdown imposto per il contenimento dell’emergenza da Covid-19. All’incontro ha preso parte anche il Vice Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico.

Il coinvolgimento diretto degli Istituti di credito e, in particolare, delle BCC è stato voluto dal Prefetto allo scopo di approfondire, anche dal punto di vista tecnico-procedurale, alcune difficoltà segnalate alla Prefettura dalle associazioni di categoria, da quelle attive nel settore usura e racket e dagli Ordini professionali.

Nel corso dell’incontro è emerso che si sta procedendo in maniera spedita, soprattutto per quanto concerne le domande di contributo fino a 25.000 euro. In particolare, secondo i dati riferiti dal Responsabile dell’Istituto Centrale del Credito Cooperativo ICCREA di Salerno Vildacci, relativi alle BCC della provincia, sono state accolte circa un 1/3 delle domande presentate.

Più articolata, invece, l’istruttoria relativa alle richieste di finanziamento per importi superiori alla soglia dei 25.000 euro (fino a 800.000 e fino a 5 milioni di euro, anch’essi previsti dal “decreto Liquidità”), che richiedono un’attività più complessa in capo agli Istituti, con l’acquisizione di documentazione specifica e tempi necessariamente maggiori, alla quale sarà dedicato il prossimo incontro del Tavolo. In proposito, è stata evidenziata l’opportunità di prevedere procedure e richieste uniformi tra i diversi Istituti, anche al fine di consentire all’Ordine dei Commercialisti di implementare la sinergia creatasi con il mondo bancario e finanziario allo scopo di fornire ogni supporto possibile alle imprese.

Particolarmente apprezzata, inoltre, l’iniziativa degli Istituti presenti, tra cui la Banca Monte Pruno, di attivare forme di sostegno al credito ulteriori rispetto a quelle varate dal Governo, con plafond appositamente dedicati.

Al termine dell’incontro, il Prefetto, nel sottolineare il contributo del mondo bancario e finanziario nel superamento dell’emergenza Covid, anche nell’applicazione della normativa “antimafia” per scongiurare penetrazioni illecite nell’economia legale, ha evidenziato l’importanza di rinsaldare il legame tra cittadini/imprese, Istituzioni e Istituti di credito in favore della coesione sociale, per la tenuta democratica del sistema in un momento così delicato della vita del Paese.

– Chiara Di Miele –