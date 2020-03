La Banca Monte Pruno attiva le misure per il contenimento della diffusione del Covid-19

La Banca Monte Pruno comunica a tutta la clientela che sono state attivate le procedure, in linea con le disposizioni di legge, riguardanti il contenimento della diffusione del virus COVID-19. Al fine di garantire la più ampia sicurezza per la clientela e per il personale dipendente, sono state adottate misure di contenimento degli accessi, sulla scorta dello spazio disponibile e degli operatori in servizio, all’interno di tutte le sedi e filiali della Banca, alle quali chiediamo di attenersi nel completo rispetto di quanto disposto a livello governativo.

Si invita la clientela a favorire al massimo l’utilizzo degli strumenti informatici, come l’Inbank, così da non affollare gli uffici e le filiali, evitando anche di dover attendere il proprio turno all’esterno della struttura. Allo stesso modo, si invita gentilmente a rinviare gli appuntamenti con i responsabili aziendali e le filiali, al fine di limitare ogni contatto.

Di conseguenza, sono sospesi tutti gli appuntamenti dentro e fuori gli uffici da parte della Direzione Generale e dei vertici aziendali.

È inutile sottolineare come le linee telefoniche della Banca e gli indirizzi e-mail del personale sono a completa disposizione e vedranno la massima tempestività nell’identificazione delle soluzioni più adeguate alla situazione.

Il momento delicato impone da parte di tutti una forte presa di responsabilità verso sè stessi e verso gli altri. L’auspicio di tutti è di rientrare velocemente alla normalità, seguendo tutte le indicazioni che ci vengono fornite, utilizzando tutte le accortezze necessarie.

Il tutto resta valido, salvo altre indicazioni, fino al 3 aprile.

– Chiara Di Miele –