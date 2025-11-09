La Banca Monte Pruno al fianco del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace come impegno concreto per la cultura della pace e della responsabilità civile.

Alla cerimonia tenutasi a Roma hanno partecipato il Presidente Michele Albanese e il Vice Presidente Antonio Ciniello, che hanno consegnato alcuni dei riconoscimenti ai premiati.

Il Presidente Albanese, già insignito del Premio per la Pace nel 2024, ha voluto sottolineare l’importanza del contributo che anche le istituzioni economiche possono offrire alla costruzione di una società più giusta e pacifica.

“La pace si costruisce giorno dopo giorno, attraverso azioni semplici e scelte consapevoli che promuovano rispetto, solidarietà e giustizia – ha affermato Albanese – Anche le banche possono e devono svolgere un ruolo fondamentale in questo percorso: una banca non è solo un luogo di gestione finanziaria, ma un punto di riferimento per le comunità che serve. Con trasparenza e responsabilità sociale possiamo generare fiducia e armonia. Alla Bcc Monte Pruno crediamo che ogni progetto per i giovani, ogni sostegno alla cultura e ogni gesto di inclusione siano semi di pace, capaci di germogliare in un futuro più equo e solidale”.