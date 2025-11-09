La Polizia di Municipale di Salerno ha redatto un report dopo aver analizzato i dati tra gli incedenti che si sono verificati e gli automobilisti che si sono dati alla fuga.

Tramite l’analisi del sistema di videosorveglianza che va dal Lungomare Trieste a via Leucosia e incrociando le banche dati dei veicoli, gli agenti hanno denunciato 18 automobilisti per omissione di soccorso.

Nella maggior parte dei casi, i conducenti sono fuggiti per mancanza di assicurazione, revisione scaduta o timore di risultare positivi all’alcoltest o alle droghe.

La Polizia Municipale ha intensificato i controlli con appostamenti e presidi mobili, anche per verificare l’uso del cellulare alla guida che, secondo il Codice della Strada, costa la sospensione della patente da 7 a 30 giorni anche senza incidente.

Dall’entrata in vigore delle nuove norme, a Salerno sono già 74 le patenti sospese.