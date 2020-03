La Banca Monte Pruno aggiorna le misure per il contenimento della diffusione del Covid-19

A seguito dell’ultimo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le misure urgenti di contenimento della diffusione del virus COVID-19 all’interno del territorio nazionale, la Banca Monte Pruno fornisce nuovi aggiornamenti in merito alla sua operatività a partire da domani, venerdì 13 marzo e fino al 3 aprile, salvo proroghe.

Le misure sono finalizzate a garantire la sicurezza di tutti nell’ambito della gestione dell’emergenze epidemiologica. Si dispone, pertanto l’apertura degli uffici al pubblico (sedi e filiali) dalle ore 8:30 alle ore 13:30 solo per operazioni urgenti e inderogabili.

Gli uffici amministrativi, gli uffici fidi di sede e di filiale, i preposti non riceveranno presso le loro sedi la clientela, bensì saranno disponibili ai numeri telefonici delle diverse sedi e via mail. E’ stato attivato, inoltre, il contatto whatsapp (393/9036428) per eventuali richieste e info.

Si ricorda come per eventuali particolari esigenze operative sono disponibili i diversi sportelli ATM, tra cui quelli abilitati al versamento/prelievo di contante, versamento di assegni, ad effettuare bonifici, al pagamento di utenze. Si consiglia, infine, l’utilizzo di strumenti come l’Inbank che permette di poter operare in completa sicurezza attraverso l’utilizzo di pc, smartphone, tablet.

“Si ringrazia la clientela per la gentile collaborazione – fa sapere la Banca Monte Pruno – con la certezza che la stessa comprenderà la straordinarietà di quanto sta accadendo e la volontà della Banca di assicurare la continuità operativa e l’erogazione dei servizi essenziali. Laddove ci troveremo a rilevare situazioni/comportamenti circa la fruizione dei servizi bancari essenziali garantiti non conformi rispetto al dettato legislativo, al fine di tutelare personale e clientela presente, saremo costretti a segnalare tali azioni alle Forze dell’Ordine”.

– Claudia Monaco –