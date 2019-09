La Banca Monte Pruno a Mosca per promuovere la cultura italiana e della regione Campania in terra russa

La Banca Monte Pruno è intervenuta, con il Direttore Generale Michele Albanese ed il Vice-Direttore Generale Federico Cono, presso la Russian State University for the Humanities a Mosca, in un appuntamento che si è posto l’obiettivo di promuovere la cultura italiana e, quindi, della Campania in terra russa.

“Cinema, turismo e management culturale” è stato il tema dell’incontro che ha visto la condivisione di esperienze e pratiche, mettendo al centro le bellezze turistiche, le bontà gastronomiche e le eccellenze culturali della Campania.

L’evento è nato dalla collaborazione tra Dlivemedia, Banca Monte Pruno, Istituto Italiano di Cultura a Mosca, Russian State University for the Humanities. Sono intervenuti Roberto Vargiu della Dlivemedia e, per conto dell’Università di Salerno, i Professori Giovanna Trudi e Domenico Apicella. L’incontro si è concluso con l’intervento dell’attore Enzo De Caro.

Della delegazione della Banca Monte Pruno hanno fatto parte il Responsabile Relazioni Commerciali Virginio Albanese, il Preposto della Filiale di Salerno Alfiero Albanese, il Responsabile della Segreteria di Direzione Antonio Mastrandrea ed il vice Presidente Antonio Ciniello.

– Paola Federico –