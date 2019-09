Il gruppo consiliare di minoranza “San Pietro in movimento”, guidato da Piera Aromando, ha affisso, per le strade di San Pietro al Tanagro, un manifesto tramite il quale denuncia alcuni aspetti dell’Amministrazione dei sindaco Quaranta, con l’intento di render noto ai cittadini di ciò che accade.

Il manifesto vede 4 argomenti che saranno poi dettagliati in un giornalino che verrà distribuito alla cittadinanza casa per casa e prende il nome di “Giornalino… in movimento”.

“Assessori senza deleghe e consiglieri con deleghe – si legge nel primo punto del manifesto -. Il Sindaco attribuisce deleghe fasulle e senza alcun potere decisionale ai consiglieri comunali. L’Amministrazione non sa che non è previsto dal nostro Statuto. Abbiamo scritto al Prefetto che ha chiesto chiarimenti. L’Amministrazione Quaranta tenta di correre ai ripari portando in Consiglio la modifica dello Statuto ma non lo approva per mancanza della sua maggioranza, dei suoi consiglieri”.

“San Pietro in movimento” afferma poi si aver diffidato l’Ente perché “non vuole renderci partecipi alla vita amministrativa – sottolineano -, ha paura di aprirci le porte per non far sapere a voi cittadini, tramite noi, quello che fanno. Noi le porte le vogliamo spalancate, perché sapere è un diritto di tutti”.

Aromando, Coiro e Ricotta chiedono, inoltre, che vengano rispettati i termini del contratto della pubblica illuminazione che prevedeva manutenzione in ogni strada con la sostituzione delle lampade non funzionanti entro le 48 ore dalla segnalazione e una programmazione periodica di intervento.

“Infine, come previsto da Regolamento Consigliare – affermano -, vogliamo l’istituzione delle Commissioni Consiliari. Presidente del Consiglio, stiamo ancora aspettando!”

Come detto, i dubbi riportati sul manifesto pubblico, insieme ad altri importanti punti, saranno chiariti nel dettaglio nel “Giornalino in movimento”che verrà messo a disposizione dei cittadini.

– Paola Federico –