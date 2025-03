L’8 marzo il check-up è donna al Centro Analisi Biochimica nelle sedi di Padula, Atena Lucana e Battipaglia. Nel percorso verso il benessere e la salute i check-up giocano un ruolo importante: non solo permettono di monitorare la salute in generale, ma possono anche rilevare segnali precoci di condizioni mediche come il cancro.

Ecco perchè il check-up di Biochimica dedicato alle donne include due marcatori tumorali importanti come Ca125 e Ca153 che sono parte integrante della diagnosi, del trattamento e del monitoraggio del cancro delle ovaie e della mammella.

L’esame completo costerà per la giornata dell’8 marzo 45 euro invece che 101 euro e comprende: emocromo, sideremia, ferritina, TSH, Vitamina D, Ca125 e Ca153, calcio, insulina, glicemia, indice HOMA.

Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 0975/74208 – 373/7831999 (Padula), 0975/71327 (Atena Lucana), 0828/621020 – 366/1148413 (Battipaglia).

L’offerta è valida soltanto per l’8 marzo.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –