Furto in una pizzeria di Battipaglia. E’ accaduto nella notte tra giovedì e venerdì nell’attività ristorativa che si trova in via Paolo Baratta.

La banda di ladri è riuscita ad entrare dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso.

Una volta dentro, sono riusciti a rubare 1000 euro contenuti nel registratore di cassa.

Dopo aver messo a segno il colpo si sono dati alla fuga non lasciando tracce. I titolari della pizzeria, accortisi del furto nelle ore successive, hanno sporto denuncia al Commissariato di Polizia di Stato.

Gli agenti diretti dal Vice Questore Giuseppe Fedele hanno effettuato i rilievi del caso per fare luce sull’ennesimo furto consumatosi in città.