L’8, 9 e 10 marzo torna nelle piazze italiane la “Gardensia” di AISM per fermare la sclerosi multipla

Ogni giorno in Italia 6 donne ricevono una diagnosi di sclerosi multipla. Sono più del doppio rispetto agli uomini e convivono con questa malattia per tutta la vita.

“Bentornata Gardensia” è la campagna di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) dedicata alle donne con sclerosi multipla, nata per sostenere l’attività di ricerca sulle forme progressive e più servizi sul territorio per le donne affette da sclerosi. Ricerca e assistenza sono le due facce della stessa medaglia, rappresentano l’impegno alla lotta alla sclerosi multipla.

Domani, venerdì 8 per la Festa della Donna, sabato 9 e domenica 10 marzo, oltre 5mila piazze italiane si “colorano di rosa” per ricordarci che ci sono donne che hanno bisogno che ciascuno di noi scelga una pianta di Gardenia o di Ortensia (con un contributo minimo di 15 euro l’una) o entrambe: due fiori che sottolineano lo stretto legame tra le donne e la sclerosi multipla, che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini.

I volontari saranno presenti anche nelle piazze del Vallo di Diano, Tanagro, Cilento e in Provincia di Potenza.

SCOPRI QUI la piazza più vicina a te.

– Paola Federico –