Torna nelle piazze italiane l’Azalea della Ricerca della Fondazione AIRC per sostenere gli studi sui tumori che colpiscono le donne.

Domenica 11 maggio, il giorno della Festa della mamma, migliaia di volontarie e volontari AIRC ti aspettano in piazza per distribuire l’azalea in cambio di un contributo minimo di 18 euro. L’azalea è disponibile anche su Amazon con una donazione minima di 22 euro, inclusi i costi di spedizione.

L’iniziativa è nata nel 1984 e rappresenta l’appuntamento di riferimento per festeggiare le mamme e le donne con un fiore, diventato un vero e proprio simbolo della salute al femminile. Grazie ai progressi della ricerca oggi in Italia 2 donne su 3 che si ammalano di tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi.

L’Azalea della Ricerca sarà presente anche nelle piazze del Vallo di Diano tra cui a Sala Consilina, Padula, San Pietro al Tanagro, Sant’Arsenio, Polla, Pertosa, Casalbuono. CLICCA QUI per scoprire dove trovare i volontari.