Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi nel pieno centro di Sapri, dove un incendio è divampato in una palazzina in via Kennedy. Le fiamme, visibili anche a distanza, si sono propagate rapidamente da un appartamento situato all’ultimo piano, generando una densa colonna di fumo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area. Fortunatamente, la persona residente nell’appartamento interessato dal rogo è stata evacuata in tempo e ha subito una leggera intossicazione. Anche tutte le altre famiglie presenti nello stabile sono state allontanate senza conseguenze.

I Carabinieri della locale Stazione, gli agenti della Polizia Municipale, sotto il coordinamento del comandante Antonio Pompeo Abbadessa, e un’ambulanza del 118 New Geo sono giunti rapidamente sul luogo dell’incendio, garantendo assistenza e gestendo la sicurezza della zona.

Per consentire le operazioni di soccorso, il traffico è stato bloccato nell’area circostante, causando disagi alla viabilità cittadina. Intanto sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo, che al momento restano sconosciute.

Si attende a breve l’emanazione di un’ordinanza da parte delle autorità competenti: non si esclude la dichiarazione di inagibilità dell’intero edificio o almeno dell’appartamento coinvolto.