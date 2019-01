L’11 gennaio al “Cicerone” di Sala Consilina “La Notte Nazionale del Liceo Classico”

Manca poco alla celebrazione di uno degli eventi più attesi da parte degli studenti dei licei classici d’Italia, la “Notte Nazionale del Liceo Classico”, giunta alla sua quinta edizione, che si terrà il prossimo 11 gennaio in contemporanea in 433 licei di tutto il territorio nazionale. Anche il Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, il secondo liceo più antico della provincia di Salerno, aderisce all’iniziativa, nata allo scopo di promuovere la cultura classica nelle sue molteplici espressioni.

Per l’occasione il “Cicerone” venerdì 11 gennaio, tra le 18 e le 24, aprirà le sue porte alla cittadinanza per testimoniare, attraverso una serie di iniziative culturali concepite da docenti e allievi, come la cultura classica sia un mondo pulsante di valori etici, culturali, politici e pedagogici universalmente validi e paradigmatici.

L’evento prenderà il via alle ore 18 con la proiezione del video “Ti porterò a Pompei” e terminerà alle 23:45 con la lettura del “Fragmentum Grenfellianum”.

Tra le attività programmate vi sono inoltre letture interpretate di autori antichi e moderni, recite, esecuzioni musicali e di danza, dibattiti a tema, mostre, laboratori didattici, interventi di ex alunni, ex docenti, giornalisti, personalità del mondo della cultura ed esponenti delle istituzioni amministrative.

Gli ospiti saranno accolti dalla dirigente scolastica, Antonella Vairo, coadiuvata da docenti e gruppi di alunni, uniti nella magia di una notte di cultura, di riflessioni e di spettacolo offerta a tutta la cittadinanza, a testimonianza della vitalità di una istituzione quale il Liceo Classico, custode della nostra tradizione culturale e al tempo stesso rinnovato e attento interprete delle esigenze formative del presente.

– Miriam Mangieri –