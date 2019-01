Roscigno dice no ai pesticidi. Il Comune vieta l’utilizzo dei prodotti chimici di sintesi in agricoltura

Il Comune di Roscigno, guidato dal primo cittadino Pino Palmieri, con una delibera di Giunta, ha vietato l’utilizzo dei prodotti chimici di sintesi nell’agricoltura del territorio comunale, fatta eccezione per quei pesticidi ammessi con riferimenti ai sistemi di coltivazione biologica o integrata.

Il provvedimento assunto dall’Amministrazione si inserisce nelle azioni che la Comunità europea mira a realizzare, che prevedono il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti sanitari, che definisce quelle misure che risultano appropriate per la tutela di aree specifiche, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi ed aree ricreative, cortili delle scuole e parchi giochi per bambini, nonché di aree su cui si trovano strutture sanitarie.

L’uso scorretto o indiscriminato di fitosanitari nell’agricoltura potrebbe provocare gravi danni oltre che all’ambiente anche e soprattutto alla salute umana. Nel territorio di Roscigno ricade una vasta area destinata a Sito di Importanza Comunitaria che deve essere particolarmente protetta dall’impiego di simili prodotti che determinano effetti negativi sulla fauna e sugli anfibi.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di adottare tutti i provvedimenti necessari per promuovere l’uso corretto dei prodotti fitosanitari in agricoltura e nei fondi limitrofi adibiti ad abitazioni civili e alle attività umane.

– Miriam Mangieri –