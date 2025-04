Nello scontro diretto per evitare di essere risucchiata nella zona rossa Sporting Sala Consilina sul campo del Pesaro sfodera una prestazione da urlo e con una partenza a razzo mette subito le cose in chiaro, fa assumere alla contesa la direzione giusta e regala al tecnico Conde la seconda vittoria consecutiva che fa allontanare i fantasmi della zona minata.

A dare la stura al match ci pensa Arillo che dopo 6’36”, sugli sviluppi di una punizione, infila la porta marchigiana. Dopo meno di un minuto lo stesso pivot partenopeo, al termine di una bella combinazione con Edelstein, firma il raddoppio. Al minuto 11 è l’ex di turno Carducci ad approfittare di una incertezza tra il portiere Ricordi e un compagno per battere per la terza volta il Pesaro. La squadra di casa appare in bambola e dopo un paio di minuti subisce un altro micidiale uno-due: dapprima Vidal piazza il piattone vincente e poi dopo meno di venti secondi Edelstein, complice una deviazione fortuita di un difensore marchigiano, firma il pokerissimo e sullo 0-5 il tecnico di casa Bargnesi gioca la carta del portiere di movimento, ma la prima frazione si chiude con la “manita” della formazione salese dei cugini Antonio e Giuseppe Detta.

Nella ripresa il Pesaro continua a proporre il quinto di movimento ma senza frutto, anzi, dopo poco più di 4 minuti Arillo firma la sua tripletta e realizza la sesta rete per i gialloverdi. Partita in controllo per gli uomini di Conde fino a meno 5 dalla conclusione, quando un errore in fase di costruzione di Vidal consente a Barrichello di realizzare la rete dell’1-6. Lo Sporting Sala Consilina sembra accusare il colpo e vive un minuto di vera follia tanto che i padroni di casa vanno a segno altre due volte con Patias: per quest’ultimo una doppietta e si rianima anche il pubblico presente nell’impianto pesarese.

Ma la situazione a poco più di tre dalla fine torna in mano agli uomini di Conde, complice un fallo di Barichello che incappa nella seconda ammonizione e lascia la sua squadra con l’uomo in meno e inoltre regala ai salesi anche il tiro libero che Vidal si fa parare da Ricordi. Ma lo stesso Vidal a trenta secondi dal suono della sirena si fa perdonare realizzando la rete del definitivo 3-7. Una vittoria che riporta lo Sporting Sala Consilina in una zona più tranquilla, al nono posto al fianco del Petrarca Padova a quota 28.

Ora il campionato si ferma per dare spazio alla Nazionale, si torna in campo il 25 aprile e i Draghi ospiteranno al Pala San Rufo la Pirossigeno Cosenza.