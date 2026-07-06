Confesercenti Vallo di Diano informa le imprese del territorio che è pienamente operativa la misura Iperammortamento 2026, dedicata agli investimenti in beni Industria 4.0, con agevolazioni che possono arrivare fino al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

L’incentivo sostiene gli investimenti di attrezzatture con tecnologia Industria 4.0, l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo energetico, offrendo alle imprese un’importante opportunità di crescita e innovazione.

“L’Iperammortamento 2026 rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese. Come Confesercenti Vallo di Diano siamo pronti ad accompagnare gli imprenditori nell’accesso a questa misura, offrendo consulenza qualificata e percorsi di formazione, anche sull’Intelligenza Artificiale, perché innovazione e competenze sono oggi gli strumenti fondamentali per rendere le aziende più competitive e affrontare con successo le sfide del futuro” afferma la Presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 14:00, oppure contattare il numero 0975/527277, scrivere a vallodidiano@impresealcentro.it o visitare il sito www.impresealcentro.it.

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