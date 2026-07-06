Paura questa mattina in una villa di Montecorice dove una 22enne di Salerno, per cause da accertare, è precipitata per oltre due metri dopo il cedimento di una staccionata in piscina.

In seguito all’incidente i familiari hanno allertato i sanitari del 118 che, giunti sul posto in ambulanza, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto a trasferire la giovane ferita all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate per ricostruire la dinamica e gli agenti della Polizia Locale.

L’area è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi.