“Io cucino con MD Polla”. Ecco la vincitrice del gustoso contest su Fb

E’ Anna Babbino la vincitrice del contest “Io cucino con MD Polla”, lanciato qualche settimana fa dal supermercato di via della Lana e che ha riscontrato un notevole successo tra i clienti.

Con una spesa di 30 euro l’MD di Polla ha regalato una padella. I concorrenti hanno dovuto quindi preparare una delle ricette preferite utilizzando la padella in omaggio e scattare una foto. A ricevere un maggior numero di like su Fb (233) è stata la foto di Anna che così si è aggiudicata il forno messo in palio dalla Direzione dell’MD Polla.

La ricetta vincitrice è quella dei carciofi ‘mbuttunati (ripieni) insaporiti con pancetta, asparagi e peperoni cruschi.

“Grazie a tutti voi per aver partecipato” fanno sapere dal Supermercato MD Polla.

– Chiara Di Miele –