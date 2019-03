Investito da un’auto mentre va in bicicletta a Battipaglia. Straniero ricoverato in gravi condizioni

Grave incidente sulla strada a Battipaglia dove un 45enne di origini straniere è stato investito da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta lungo la Strada Statale 18.

Subito dopo l’impatto l’automobilista si è fermato a prestare soccorso allo sfortunato ciclista.

I sanitari del 118 giunti sul posto hanno trasportato l’uomo all‘ospedale “Santa Maria della Speranza”. Qui è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni e in prognosi riservata da parte dei medici.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, diretti dal Maggiore Vitantonio Sisto, per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.

– Chiara Di Miele –