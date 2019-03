Danneggiano la pensilina del bus e un’auto della Polizia. Arrestati due marocchini a Salerno

Nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno, soprattutto nel weekend, gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale-Sezione Volanti sono intervenuti in Piazza della Concordia dopo numerose richieste pervenute al 112 da parte di diversi cittadini che hanno segnalato la presenza di due stranieri molesti, uno dei quali aveva infranto con una pietra il vetro della pensilina della fermata dell’autobus.

Alla vista delle Volanti i due sono fuggiti per le strade adiacenti, cercando di nascondersi tra le auto in sosta e dopo un breve inseguimento sono stati bloccati in Corso Garibaldi all’altezza del Tribunale, opponendo resistenza e spintonando gli agenti per divincolarsi. Successivamente sono stati accompagnati negli uffici della Questura e, al momento di scendere dall’auto, uno di loro si è scagliato contro un poliziotto danneggiando anche l’auto di servizio.

Dopo le formalità di rito, i due stranieri, identificati per S.A., 24enne originario del Marocco senza fissa dimora in Italia ed irregolare sul territorio nazionale, e J.A.R., 29enne marocchino residente ad Eboli ma irregolare (entrambi inottemperanti all’ordine del Questore di Salerno di lasciare il territorio nazionale) sono stati arrestati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento di beni dello Stato e trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.

– Chiara Di Miele –