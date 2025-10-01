Investì e uccise una donna a Pontecagnano. Conducente condannato a 10 mesi di reclusione con pena sospesa
E’ stato condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con pena sospesa, l’imprenditore di 39 anni che la sera del 13 settembre dello scorso anno investì e uccise una donna lungo la litoranea a Pontecagnano.
La vittima, che si trovava in città per le vacanze, stava passeggiando lungo la SP 75 con il marito quando accidentalmente fu travolta dalla Volkswagen Tiguan condotta dall’uomo originario di Capaccio Paestum.
L’automobilista, che in un primo momento non si era fermato, si è poi costituito presso la locale Stazione dei Carabinieri.
Come si legge su “Il Mattino” il giudice lo ha assolto dall’accusa di fuga ed ha disposto la sospensione della patente per un anno come pena accessoria.
La sentenza di primo grado è stata emessa dal Gup del Tribunale di Salerno al termine del rito abbreviato.
