Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Bellizzi hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del collocamento in comunità emessa, su richiesta della competente Procura della Repubblica, dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di un 17enne residente nella provincia di Napoli.

Il minorenne si è finto un perito del Tribunale incaricato della ricognizione di beni e valori preziosi e con questa scusa si è introdotto nell’abitazione di un’anziana. Dopo averla convinta ad esporre denaro e gioielli se ne è impossessato ed è scappato.

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri, a seguito della denuncia sporta dalla vittima, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato e del complice maggiorenne, pluripregiudicato per reati della stessa specie.

La misura cautelare è suscettiva di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.