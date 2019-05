Intitolata a Montesano sulla Marcellana una stele in memoria del giovane Antonio Stefano Radesca

Tanta emozione e partecipazione per il memorial dedicato ad Antonio Stefano Radesca, il 25enne di Montesano sulla Marcellana prematuramente scomparso nel 2016 a seguito di un incidente stradale.

La comunità di Montesano si è ritrovata nella frazione di Prato Comune nei pressi del percorso benessere per ricordare il giovane prima con una Santa Messa e poi l’intitolazione di una stele commemorativa in pietra.

Un enorme abbraccio simbolico quello della comunità montesanese, nel ricordo di “Pilotino”, giovane benvoluto e indimenticato da tutti.

La Santa Messa è stata presieduta dal parroco don Donato Ciro Varuzza e ne hanno preso parte i familiari del giovane scomparso, gli amici, il sindaco Giuseppe Rinaldi e diversi rappresentanti dell’Amministrazione comunale, della Protezione Civile e delle autorità militari.

“Come la morte di Gesù ha cambiato la vita di tanti – ha sottolineato don Donato nella sua omelia – lasciamo che anche la morte dei nostri cari ci dia la forza di cambiare e migliorare qualcosa nella nostra vita. Non possiamo permettere che una morte rimanga invana e per questo il nostro compito è rendere felici e orgogliosi le persone che ci guardano da lassù”.

In seguito è stata intitolata la stele commemorativa nei pressi del percorso benessere come segno di imperitura memoria.

“Si tratta di un momento importante per la comunità di Montesano – le parole del sindaco Giuseppe Rinaldi – che lascia un segnale tangibile per Antonio. Un momento in cui si cementificano i valori dell’essere amico, figlio e dell’essere impegnato per la comunità. Si tratta di una decisione voluta da tutto il Consiglio, dalla comunità e dalla famiglia. Capitano tante tragedie nel nostro territorio ma poche di queste vengono ricordate con tanto affetto e per questo voglio dare un segno di stima alla famiglia di Antonio. La vostra forza è stata calamita per i tanti amici e sono orgoglioso di una famiglia così legata al ricordo di un figlio”.

Durante il memorial si è svolta una partita di calcio amichevole che ha coinvolto tantissimi ragazzi del comprensorio nel ricordo di Pilotino oltre ad un raduno di camion.

– Claudia Monaco –