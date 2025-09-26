Venerdì 3 ottobre, alle ore 19, presso l’Aula consiliare del Comune di San Rufo si terrà un convegno informativo sull’inserimento lavorativo.

L’appuntamento, organizzato dall’Ente guidato dal sindaco Michele Marmo, in collaborazione tra gli altri con Confesercenti Vallo di Diano, mira a chiarire quali sono gli strumenti, le opportunità e i percorsi per il futuro professionale.

Sarà proprio il primo cittadino a dare il benvenuto ai relatori e ai presenti con i saluti istituzionali. Si susseguiranno gli interventi di Maria Antonietta Aquino, responsabile provinciale di Confesercenti Salerno, Angelo Ippolito, coordinatore SAI 2107 e SAI 1583 PR-1 di San Rufo, e Arianna Mangieri, vicepresidente di Iris Cooperativa Sociale.

Verranno trattati i temi delle politiche attive per il lavoro, degli strumenti di supporto per l’inserimento lavorativo, della collaborazione tra aziende e servizi territoriali e saranno fatti esempi con testimonianze ed esperienze concrete.

“Ormai da anni sul territorio esistono centri di accoglienza e stiamo cercando di attivare una serie di politiche per l’integrazione sia a livello scolastico che a livello sociale e anche economico” ha affermato il sindaco Marmo.

“Da tempo Confesercenti lavora sulle politiche attive del lavoro e sulla formazione e ritengo che momenti di discussione e confronto in cui si parla di integrazione, di lavoro e di formazione rappresentano una crescita concreta e fungono anche da stimolo per una comunità” ha aggiunto Aquino.

I cittadini sono invitati a partecipare.