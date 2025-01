Ancora successi per l’ASD Danza e Ginnastica Kodokan che conquista un oro e un bronzo a Desio, in provincia di Monza. Un buon esordio per le ginnaste in questo nuovo anno sportivo che le ha viste protagoniste a due importanti Tornei Internazionali in giro per l’Italia.

Il primo si è svolto a Viareggio, organizzato egregiamente dalla società Motto: oltre 700 le ginnaste provenienti dalle società più blasonate del panorama italiano; due sesti posti per Filomena Marmo ed un quinto e un nono posto per Ludovica Lagreca, un quinto e un decimo posto per Sara Trotta, un sesto e un decimo posto per Vincenza Marmo, decimo e dodicesimo posto per Laura Barone.

Buone prestazioni anche per le giovanissime Myriam Torre, 13^ alla fune, Greta Pellegrino, 12^ alla palla, Valentina Marino, 14^ alla palla e Maribel D’Alessandro, 15^ alla palla. Le piccole ginnaste erano alla prima esperienza Gold Individuale.

Filomena Marmo a Viareggio ha partecipato anche allo stage col famoso preparatore atletico Alessandro Granatieri.

L’ultimo fine settimana si è svolto in terra lombarda, tra il PalaFitLine e l’Accademia Internazionale (Casa delle Farfalle), al Torneo di inizio stagione organizzato perfettamente dalla società San Giorgio ‘79 Desio, a cui hanno preso parte circa 800 ginnaste non solo italiane ma anche di altre nazioni fra cui Messico, Inghilterra, Portogallo e Svizzera.

L’ASD Kodokan ha conquistato un bellissimo oro e un bronzo. Al gradino più alto Filomena Marmo con un primo posto al corpo libero, terzo posto alla fune per Ludovica Lagreca. Ottime anche le prestazioni di Laura Barone, Vincenza Marmo e Sara Trotta, migliorate tutte rispetto alla settimana precedente.

“Alla prima prova pedana le kodakine sono apparse un po’ insicure dovendo testare i nuovi esercizi alla luce del nuovo Codice dei Punteggi – afferma la responsabile Rosaria Bruno – mentre si sono riscattate subito alla seconda, mostrando più sicurezza e determinazione nelle loro esecuzioni. Il ghiaccio è rotto! Pronte per il prossimo intenso fine settimana che le vedrà impegnate nella prima prova regionale federale di qualificazione ad Angri”.