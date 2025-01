La Giunta comunale di Capaccio Paestum delibera di costituirsi parte civile nel procedimento penale che prenderà il via a febbraio nei confronti del sindaco arrestato Franco Alfieri.

Il 23 gennaio è stato notificato un decreto di giudizio immediato ex articoli 455 e 456 del Codice di Procedura Penale, emesso dal Gip del Tribunale di Salerno, in cui viene espressamente identificato il Comune di Capaccio Paestum quale persona offesa dalle condotte contestate nell’imputazione.

“Il Comune, ente esponenziale di interessi collettivi e soggetto direttamente leso dalla condotta posta in essere dagli imputati, è legittimato quale parte offesa a costituirsi parte civile per ottenere con la pena che sarà ritenuta di giustizia anche il risarcimento di danni materiali e morali, compresi quelli derivanti dalla lesione dell’immagine conseguenti alla perpetrazione dei reati contestati” fanno sapere l’attuale sindaco facente funzioni e gli assessori in carica che hanno deliberato la costituzione di parte civile dell’Ente che rappresentano.

La prima udienza è fissata per il 4 febbraio dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Penale – 2° Collegio in composizione collegiale.

E’ stato incaricato per la tutela legale degli interessi dell’Amministrazione comunale e per le relative incombenze processuali l’avvocato Raffaele Carpinelli.