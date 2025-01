È stato un pomeriggio di grande entusiasmo quello vissuto ieri presso la Sala Cultura della Sede Amministrativa della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio, dove si è tenuta la prima lezione del corso di inglese “English Club!”.

Il corso, organizzato dall’Associazione Monte Pruno Giovani in collaborazione con la Banca Monte Pruno, è rivolto ai figli di soci di età compresa tra i 10 e i 13 anni protagonisti di un percorso formativo coinvolgente e stimolante. Le iscrizioni per il corso sono state accolte con grande entusiasmo ed i posti disponibili sono stati rapidamente esauriti, confermando il successo dell’iniziativa.

L’incontro di apertura ha visto anche la presenza del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico e del Responsabile dell’Area Executive Antonio Mastrandrea, oltre al presidente dell’Associazione Giovani Sebastiano Greco ed i consiglieri Umberto Mazzali e Mariangela Tropiano, ed ha segnato l’inizio di un ciclo di lezioni che si terranno una volta a settimana per una durata complessiva di 30 ore.

Il programma strutturato dalle professoresse Gianna Giallorenzo e Rosy Russo prevede un approccio dinamico all’apprendimento della lingua inglese attraverso attività interattive, giochi linguistici e l’uso di strumenti multimediali, per rendere ogni lezione un’esperienza divertente ed educativa. Con il supporto di insegnanti qualificati i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare le proprie competenze in ascolto, lettura, scrittura e conversazione.

L’entusiasmo e la partecipazione attiva dei ragazzi durante la prima lezione hanno confermato l’interesse per questa iniziativa che mira a offrire un’opportunità unica di crescita culturale in un ambiente stimolante. Il corso “English Club!” rappresenta, infatti, un passo importante nella missione dell’Associazione Monte Pruno Giovani, con il supporto della Banca Monte Pruno, per offrire ai giovanissimi opportunità di formazione che favoriscano lo sviluppo delle loro competenze linguistiche e sociali.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico per questa preziosa iniziativa formativa volta all’arricchimento del bagaglio culturale dei piccoli alunni.