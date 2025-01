Durante i lavori della Commissione turismo della Regione Campania sono state discusse due importanti proposte di legge di cui il primo firmatario è Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio.

E’ stata approvata la legge sul cicloturismo: “Un passo concreto per valorizzare i percorsi ciclabili e incentivare un turismo sostenibile, sempre più richiesto a livello globale” ha commentato Pellegrino.

Un passo avanti è stato fatto anche per il turismo equestre. “Abbiamo incardinato la legge sul turismo equestre con l’obiettivo di promuovere percorsi sicuri e organizzati, prestando particolare attenzione al benessere animale e alla qualità dell’esperienza”.

Continua l’impegno per rafforzare il turismo esperienziale in Campania, dunque, un settore che offre nuove opportunità di crescita e valorizza i contesti paesaggistici unici della nostra regione.

“Con queste iniziative puntiamo a creare un punto di riferimento legislativo per chi investe in cicloturismo e in turismo equestre – ha detto Pellegrino – Rendere la fruizione dei nostri territori più sicura e organizzata. Valorizzare le risorse paesaggistiche attraverso esperienze uniche e coinvolgenti”.

Pellegrino ha poi ringraziato il Presidente della Commissione Turismo del Consiglio Regionale della Campania Giovanni Mensorio per il prezioso lavoro svolto e l’assessore al turismo Felice Casucci “per la sua straordinaria disponibilità, il suo impegno e la sua lungimiranza, che rappresentano un punto di forza per il futuro del turismo campano”.

“La Campania è pronta a diventare un punto di riferimento per il turismo esperienziale, un settore che racconta la bellezza, la cultura e l’autenticità del nostro territorio” ha chiosato Pellegrino.