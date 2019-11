Infrastrutture Basilicata. L’assessore Merra:”La regione ha bisogno di uno shock per il rilancio”

“La nostra regione, per puntare realmente allo sviluppo, ha bisogno di uno shock infrastrutturale e il sistema utilizzato negli ultimi anni, caratterizzato da lungaggini burocratiche e risorse bloccate nelle casse dell’Anas, non ha funzionato. Se i fondi non sono immediatamente utilizzabili, vanno riprogrammati e poi amministrati“.

Lo sostiene l’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra, che ha ricevuto nel dipartimento regionale i rappresentanti di Anas, Provincia di Potenza e Comune di Tito, “per discutere della situazione legata allo svincolo di Tito, del progetto della Saurina e per fare una ricognizione sulle economie maturate sui fondi Anas, soggetto attuatore di interventi per svariati milioni di euro il cui stato di avanzamento è risultato negli ultimi anni disallineato rispetto alla dotazione finanziaria a disposizione della società“.

Si registra una spesa annua media di 6 milioni di euro, quando, secondo Merra, “dovrebbe essere di dieci volte superiore e di questo passo il divario non sarà mai colmato“.

“Gli stessi fondi royalties, utili per una crescita di più ampio respiro della Basilicata – continua l’assessore -, non possono produrre gli effetti sperati se continuano a rimanere bloccati nelle casse di Anas. È necessario superare il gap infrastrutturale attraverso azioni trasversali e radicali che saranno per il futuro, soprattutto in questa delicata fase di rinegoziazione con Eni e Total, il vero mantra di questo governo regionale. Dobbiamo effettuare una ricognizione delle economie collegate all’accordo di programma Anas 2007-2013, dalle quali si dovranno recuperare innanzitutto le risorse per alcuni interventi, tra cui quello relativo allo svincolo di Tito, sul quale è stata chiesta una stima di massima degli interventi da eseguire e la cui progettazione è stata già finanziata per 300mila euro. Seguirà l’istituzione di una task force interdipartimentale per monitorare i tempi di approvazione dei progetti. Con la stessa modalità verranno accesi i riflettori anche sulla Potenza-Melfi e sulla Basentana“.

– Paola Federico –