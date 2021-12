Infol@voro 2.0: numerose occasioni nel Vallo di Diano. Opportunità per casting e provini Mediaset

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori pagandogli il fitto dell’alloggio

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– La Cooperativa Italiana di Ristorazione seleziona personale per nuove assunzioni. Le offerte di lavoro in Cir Food sono rivolte a candidati a vari livelli di carriera. Anche a giovani senza esperienza, per i quali sono disponibili tirocini. In questo periodo l’azienda è alla ricerca di personale per la copertura di posti di lavoro in Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Marche, Toscana. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso, Cir Food Lavora con noi, da cui è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online registrando il curriculum nell’apposito form

– Mediaset offre interessanti opportunità di lavoro in televisione, sia negli studi che negli uffici dell’azienda. Sono aperti anche nuovi casting per partecipare ai programmi televisivi. É possibile candidarsi per i provini Mediaset per le seguenti figure: Modelli e Modelle; Professionisti dello Spettacolo; Figuranti. Gli interessati alle future assunzioni Mediaset e alle offerte di lavoro attive per lo staff interno possono candidarsi visitando questa pagina dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo, Mediaset Lavora con noi, registrando il curriculum vitae nell’apposito form online in vista di prossime selezioni di personale. Per partecipare ai casting per le trasmissioni TV Mediaset, invece, occorre consultare il portale web riservato ai provini e seguire i link di riferimento per inviare la candidatura. Per prendere parte, invece, ai provini per le trasmissioni prodotte dalla Fascino e da Maria De Filippi bisogna visitare questa pagina

BANDI E CONCORSI

– Azienda operante nel settore della produzione gastronomica con sede a Sassano ricerca personale per ampliamento organico nel settore produttivo e logistico. Si richiede massima serietà e professionalità. Occupazione disponibile da subito. Di seguito le informazioni per la mansione da svolgere nel reparto produttivo. Sede operativa: Sassano Inserimento in azienda con Orario di lavoro: Part-Time Mansione da svolgere: Addetto/a alla produzione Possibilità di carriera. Se interessato/a, allegare un Curriculum aggiornato e, qualora trovassimo il profilo idoneo, sarai ricontattato/a. Di seguito le informazioni per la mansione da svolgere nel reparto logistico. Sede operativa: Sassano Inserimento in azienda con Orario di lavoro: Full-Time Mansione da svolgere: Addetto al magazzino Possibilità di carriera. Descrizioni delle mansioni: Gestione materiale in ingresso/uscita (stoccaggio, carico/scarico merce); Preparazioni ordini clienti. Profilo del candidato: Utilizzo base di PC basati su sistema Windows; Conoscenza base pacchetto office (Word, Excel); Capacità di lavorare in team; Proattività e precisione; Orario di lavoro su turni; Disponibilità immediata. Titoli preferenziali (non obbligatori): esperienza minima pregressa; patentino da carrellista. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Si prega di inviare i curricula all’indirizzo email: info.camsrlu@gmail.com