Infol@voro 2.0: diverse occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni con Coca Cola Italia

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile di 1050 euro oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori pagandogli il fitto dell’alloggio

– Coca Cola offre interessanti opportunità di lavoro in Italia. E’ alla ricerca di personale in vista di assunzioni e tirocini. Le posizioni aperte sono rivolte sia a candidati a vari livelli di carriera, che a giovani anche senza esperienza. Gli inserimenti avverranno mediante contratti a tempo indeterminato e tirocini. Al momento le figure ricercate sono per la sede di Sesto San Giovanni (Milano). L’azienda cerca anche giovani laureati o neolaureati per inserimenti tramite tirocini retribuiti. Generalmente gli stage hanno una durata di sei mesi e sono finalizzati alla successiva assunzione. Agli stagisti non è richiesta una precedente esperienza di lavoro ma è sempre indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese. Periodicamente Coca Cola seleziona anche neolaureati da inserire nel programma di formazione e lavoro Rise Management Trainee della durata di 2 anni. A seguito dell’inoltro della candidatura è previsto un primo contatto tramite telefonata o videochiamata (di 10/15 minuti), seguito da un colloquio conoscitivo della durata di 30/90 minuti. I candidati saranno poi invitati a partecipare alle attività di valutazione (test online, esercitazioni di gruppo e giochi di ruolo), a seguito delle quali riceveranno un feedback. In caso di riscontro positivo si procede con la proposta contrattuale e con il processo di pre-onboarding in azienda. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo – Coca Cola Lavora con noi – cliccando sull’annuncio di proprio interesse e registrando il curriculum nell’apposito form online

BANDI E CONCORSI

– L’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (ARLAB) ha indetto concorsi per nuove assunzioni finalizzate alla copertura di 91 posti di lavoro presso i Centri per l’Impiego della regione. Le selezioni prevedono il reclutamento di personale con contratti a tempo indeterminato e determinato e sono gestite da Formez PA. I concorsi sono finalizzati all’assunzione di 32 unità a tempo indeterminato e pieno – categoria C – posizione economica C1, nei seguenti profili professionali: 12 istruttori amministrativi; 18 istruttori mercato del lavoro; 2 istruttori logistica, sicurezza, impianti e manutenzione; 14 unità a tempo determinato e pieno – categoria C – posizione economica C1, nel profilo professionale di istruttori del mercato del lavoro; 39 unità di personale a tempo indeterminato e pieno – categoria D – posizione economica D1, nei seguenti profili professionali: 10 esperti mercato e servizi per il lavoro; 2 psicologi del lavoro; 4 esperti progettazione formazione; 8 orientatori specialistici; 2 avvocati; 5 specialisti amministrativi; 2 esperti in comunicazione istituzionale; 4 specialisti informatici; 2 specialisti statistici; 6 unità di personale a tempo determinato e pieno – categoria D – posizione economica D1, nel profilo professionale esperti mercato del lavoro. Le selezioni si svolgeranno mediante la valutazione dei titoli di studio e di servizio e il superamento di una prova selettiva scritta, distinta per profilo professionale. Formez PA trasmetterà alle Commissioni esaminatrici gli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente per via telematica entro il 21 aprile

VALLO DI DIANO

– Concessionaria del Vallo di Diano ricerca due figure: una da inserire in ufficio full time come segretaria e un meccanico/elettrauto. L’annuncio è rivolto a persone di età compresa tra i 25 e i 35 anni. Invia la tua candidatura all’indirizzo informazione.risorse@gmail.com

– L’azienda Garone Habitat di Polla cerca figure professionali da inserire nel reparto di produzione. Saranno accettate solo candidature inviate mediante Form sul sito dell’azienda CLICCANDO QUI oppure tramite email al seguente indirizzo: selezioneinfissi@gmail.com

– Il Grand Hotel Osman di Atena Lucana cerca camerieri per la stagione estiva. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Gli interessati possono telefonare allo 0975/511164 per prenotare un appuntamento per il colloquio

– La DFL, azienda leader del Gruppo Lamura, operante nel settore della grande distribuzione ferramenta e brico, ricerca agenti di commercio monomandatari, per sviluppare nuove opportunità di business e rinforzare la propria Rete Vendita sulle seguenti zone: Perugia, Terni, Cosenza Centro, Enna, Rieti, Abruzzo, Sardegna. Profilo richiesto: esperienza nel settore ferramenta/brico, acume commerciale e capacità negoziali, ottime doti comunicative e predisposizione ai rapporti umani, capacità di problem solving. Offerta: mandato a tempo indeterminato, piani aziendali di incentivi economici e benefit al raggiungimento dei risultati, formazione iniziale e affiancamento. Se interessati alla proposta lavorativa e rispondenti ai requisiti richiesti dall’azienda, si prega di inviare il CV all’indirizzo mail: candidature@gruppolamura.it specificando nell’oggetto agenti di commercio. Gli interessati sono invitati a fornire autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale

– La Concessionaria Imparato Group, con sede a Sala Consilina, è alla ricerca di una segretaria da inserire in organico. Requisiti richiesti: precisione e affidabilità. Non è necessaria una precedente esperienza. Gli interessati possono concordare un appuntamento telefonando al numero 339/3144000

– Lo Studio Viglione Libretti & Partners è alla ricerca di varie figure professionali. Invia la tua candidatura qui: ga@studioviglionelibretti.it. Saranno considerate soltanto le candidature inviate alla mail indicata

– La Spolzino Termosanitari srl, azienda leader nel settore termosanitario di Sala Consilina, ricerca agente di commercio con esperienza nel settore di appartenenza per la provincia di Latina. Per informazioni e candidature inviare curriculum alla mail info@spolzino.it o telefonare al numero 0975/45575

– La Addesso Living, per la sede di Polla, è alla ricerca di collaboratori per l’ampliamento del proprio organico. La risorsa si occuperà di attività di segreteria, caricamento DDT e fatture, gestione archivio. Requisiti: possesso del Diploma in Ragioneria o Laurea in materie economiche; conoscenza delle procedure amministrativo-contabili; padronanza degli strumenti informatici. Competenze: capacità organizzative; lavorare in team; pianificazione ed organizzazione. Altre informazioni: la selezione sarà curata direttamente dall’azienda in tutte le fasi. E’ gradita la provenienza da settori similari e/o esperienza in ambito commerciale. Si richiede disponibilità immediata. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs n. 198/2006) con età massima di 30 anni. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae con foto, comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 2016/679 (GDPR) all’indirizzo email job@addessoliving.it

– Il supermercato MD di Polla ricerca un aiutante macellaio da inserire nel proprio organico. La figura ricercata può essere anche senza esperienza, ma predisposta ad affiancare il macellaio dell’attività commerciale nella realizzazione dei preparati da vendere nel reparto macelleria di MD. Gli interessati possono inviare il curriculum vitae all’indirizzo email mdaffiliato683@gmail.com

– Azienda del Vallo di Diano offre due opportunità di lavoro: venditore di prodotti surgelati, gelati e prodotti dolciari, magazziniere cellista carico/scarico merce. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum alla mail salluzzi.sas@tiscali.it oppure telefonare al numero 0975/511454 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

– Società di servizi per l’ingegneria e l’architettura, con sede nel Vallo di Diano, per ampliamento del proprio organico, cerca un ingegnere, un architetto ed un geometra preferibilmente residenti in zona Vallo di Diano. Si richiede serietà, dinamicità, ottima predisposizione al lavoro in team e capacità di problem solving. Disponibilità immediata e solo full time. Le risorse, ciascuno per le proprie competenze, si occuperanno di progettazione architettonica, strutturale, rilievi topografici con drone, GPS e laser scanner e gestione di nuvole di punti. La società opera sull’intero territorio nazionale. Per candidarsi inviare curriculum al seguente indirizzo mail: tecnici2021@libero.it

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura da inserire nel settore produzione. Nello specifico i candidati possono essere di ambo i sessi, anche senza esperienza e con età massima di 30 anni. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Famiglia di Sala Consilina cerca un’educatrice esperta e qualificata per impiego part time. L’educatrice deve essere disponibile in più momenti della giornata per dedicarsi ai bambini e accudirli sia nelle faccende quotidiane, come la pappa, il bagnetto e i cambi di abbigliamento, che in attività ludiche, ricreative e di apprendimento. All’occorrenza, è richiesta disponibilità anche per l’intera giornata, i weekend ed eventuali vacanze. Sono prerequisiti essenziali: la conoscenza perfetta della lingua italiana, l’essere automuniti sono invece considerati plus il possesso di diploma di scuola superiore, il possesso di laurea in materie pedagogiche o umanistiche, la conoscenza, anche parziale, della lingua inglese, la conoscenza, anche parziale, di altre lingue straniere. La propria candidatura, accompagnata da lettera motivazionale e comprovabili referenze, va inoltrata all’indirizzo email carla.contini03@gmail.com

– La Padulfer srl, rinomata azienda con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di un esperto contabile da inserire in organico. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo padulfersrl@gmail.com

– L’azienda Manzolillo Cono G. s.r.l. con sede tra Teggiano e Sassano ricerca un geometra ed un carpentiere con esperienza. E’ possibile inviare la propria candidatura alla mail contabile.mansider@libero.it