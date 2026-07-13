Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi e informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile di 1050 euro oltre a provvigioni. Affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori

– Blu Hotels, azienda leader nel settore turistico alberghiero, offre nuove opportunità di lavoro in Italia. Con numerose strutture dislocate in alcune delle più suggestive località italiane, l’azienda si impegna costantemente a fornire servizi di eccellenza. Le posizioni aperte spaziano dalle aree operative, come housekeeping, cucina, spa e servizio ai piani, a ruoli più specialistici come front office, sala ristorante e IT. Oltre alle posizioni operative, Blu Hotels offre anche opportunità nel settore amministrativo e risorse umane, fondamentali per il corretto funzionamento dell’intera organizzazione. Se sei interessato puoi inviare la tua candidatura attraverso il sito web aziendale Blu Hotels Lavora con noi

BANDI E CONCORSI

– Il Ministero della Difesa ha annunciato un concorso straordinario per l’arruolamento nelle Forze Speciali della Marina Militare, con l’obiettivo di reclutare 385 Volontari in Ferma Prefissata Triennale (VFT). Il concorso prevede la seguente distribuzione dei posti: Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) 370 posti, Corpo delle Capitanerie di Porto (CP) 15 posti. La selezione dei candidati avverrà attraverso diverse fasi, tra cui: prova di selezione culturale e professionale, accertamenti psico-fisici, prove di efficienza fisica, valutazione dei titoli. La domanda di partecipazione deve essere inviata unicamente in modalità telematica entro il 23 luglio attraverso il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa

VALLO DI DIANO

– Metacentro, con sede a San Rufo, per la nuova stagione sportiva seleziona istruttori fitness, sala attrezzi, personal trainer e collaboratori per corsi di gruppo. Si cercano persone qualificate, serie, motivate e con buone capacità relazionali. E’ possibile inviare il curriculum alla mail metacentrossd@gmail.com Ulteriori info al numero 0975/395074. Metacentro, con sede a San Rufo, per la nuova stagione sportiva seleziona istruttori fitness, sala attrezzi, personal trainer e collaboratori per corsi di gruppo. Si cercano persone qualificate, serie, motivate e con buone capacità relazionali. E’ possibile inviare il curriculum alla mail metacentrossd@gmail.com Ulteriori info al numero 0975/395074

– PRACAL, azienda leader nella produzione di profili in alluminio e acciaio con sede a Polla, ricerca per ampliamento del proprio organico: AUTISTA PATENTE C + CQC MERCI; AUTISTA PATENTE CE + CQC MERCI. Requisiti: Patente C oppure CE in corso di validità; CQC Merci obbligatoria; disponibilità a trasferte con permanenza fuori sede per più giorni; serietà, affidabilità e precisione e disponibilità immediata. Si offre: inserimento in un’importante realtà aziendale del territorio. Contratto, inquadramento e retribuzione saranno commisurati all’esperienza. Candidature: inviare il proprio curriculum all’indirizzo personale@pracal.com, indicando nell’oggetto della mail “Candidatura Autista”. Per informazioni è possibile contattare il 349/7759321. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77). I candidati sono invitati ad autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

– Il salone “Oasi di Bellezza” di Liliana Tierno, con sede a San Pietro al Tanagro, è alla ricerca di una parrucchiera o apprendista parrucchiera da inserire nel team. Si richiede serietà, professionalità e collaborazione al lavoro di squadra. L’ambiente è dinamico e creativo con possibilità di crescita professionale. E’ possibile chiedere informazioni su whatsapp al 334 7805679 oppure recarsi direttamente al salone in via Scorzo a San Pietro al Tanagro

– La Val D’Agri oil s.r.l., con sede a Teggiano, cerca un autista per il trasporto carburanti. E’ necessario che la figura richiesta abbia la patente ADR, CQC e CE. E’ possibile inviare la propria candidatura alla mail valdagrioil@hotmail.it

– Cercasi operatore per lavaggio di prossima apertura nel Vallo di Diano. Se interessati inviare cv a questo indirizzo: cercolavorogdo@gmail.com

– Un caseificio del territorio è alla ricerca di due nuove risorse da inserire nel reparto produzione, con l’obiettivo di ampliare il proprio organico e rafforzare le attività operative. La selezione è rivolta a persone interessate a intraprendere un percorso professionale in ambito produttivo, anche senza esperienza pregressa, purché motivate, serie e disponibili ad apprendere. Le figure selezionate saranno inserite in un contesto dinamico e collaborativo, con possibilità di crescita professionale e affiancamento iniziale. Costituiranno requisiti apprezzati la disponibilità al lavoro operativo, la predisposizione al lavoro di squadra, l’affidabilità e la voglia di mettersi in gioco. L’azienda valuta con interesse candidati precisi, responsabili e orientati al lavoro pratico, da coinvolgere nelle attività quotidiane del reparto produzione. E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo annuncilavoro@ondanews.it specificando nell’oggetto l’annuncio

– La Oxinola S.r.l., società operante nel campo dei gas tecnici, per la sede di Polla ricerca candidati interessati a svolgere un tirocinio formativo retribuito che prevede un periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo interessante e finalizzato all’inserimento e alla stabilizzazione lavorativa. La risorsa ideale è in possesso di diploma di Scuola Superiore di profilo tecnico. Mansione: gestione del magazzino, ricevimento e spedizione merci, emissione documenti di trasporto, consegne su clientela. Requisiti: forte motivazione e determinazione, capacità di collaborazione in team e organizzazione, capacità manuali, abilità alla guida di automezzi. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Per candidature inviare curriculum all’indirizzo email: lavoraconnoi@oxinola.it

– DFL è una realtà solida e in continua crescita, punto di riferimento nella distribuzione all’ingrosso, con una logistica strutturata e ad alto volume. Per il potenziamento dell’Ufficio Spedizioni e Traffico, ricerchiamo una risorsa operativa da inserire nella gestione quotidiana dei trasporti e dei flussi logistici. Principali responsabilità: Pianificazione e gestione dei trasporti nazionali (prevalentemente su gomma) per merce in uscita; Coordinamento dei trasportatori e gestione delle eventuali criticità operative; Supporto alla gestione dei flussi intermodali per merce in entrata; Verifica della documentazione di trasporto; Interfaccia con partner logistici e fornitori di trasporto; Supporto alle attività operative dell’ufficio spedizioni. Il ruolo richiede precisione, presenza operativa e capacità di gestire più attività contemporaneamente. Requisiti: Diploma o laurea (preferibilmente in ambito economico, gestionale o affine); Buona conoscenza della lingua inglese; Dimestichezza con strumenti informatici e pacchetto Office; Disponibilità a lavorare su turni; Precisione, puntualità e capacità organizzative; Attitudine al problem solving e alla gestione delle priorità. Costituisce titolo preferenziale: Esperienza, anche breve, in ambito logistico o spedizioni. Completano il profilo: Spirito di iniziativa e operatività; Capacità di gestione di più attività contemporaneamente; Affidabilità e orientamento al risultato. Cosa offriamo: Inserimento in un contesto strutturato e in crescita; Formazione iniziale e affiancamento; Opportunità di sviluppo professionale. Tipologia contrattuale e retribuzione: commisurate al profilo e all’esperienza (€22.000 – €28.000). Benefit: Mensa aziendale; Convenzioni con attività e professionisti del territorio; Buoni pasto. Sede di lavoro: Sala Consilina (SA) – in presenza. Orario: full time, dal lunedì al venerdì

– Magic Hotel di Atena Lucana cerca una figura da inserire in sala full time o part time, con orari flessibili. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 348 3973163

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di un carrozziere e di un meccanico. Offerta: corsi di formazione presso Volkswagen; contratto di lavoro; ottima retribuzione. Gli interessati possono richiedere informazioni o fissare un appuntamento per un colloquio conoscitivo telefonando al numero 347 5851431

– Il supermercato Sole365 di Sala Consilina è alla ricerca di una figura che ricopra il ruolo di cassiere. Per potersi candidare è necessario avere il diploma di Scuola media superiore. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. È possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo risorseumane@puglisiholdingsrl.com

– Il Supermercato Sole365 a Sala Consilina è alla ricerca di un macellaio. È preferibile un’esperienza pregressa nel settore. L’annuncio è rivolto ad ambosessi. Gli interessati possono inviare la propria candidatura con curriculum all’indirizzo risorseumane@puglisiholdingsrl.com

– Nola Ferramenta è alla ricerca di un commesso/magazziniere. Requisiti richiesti: diploma di maturità, esperienza di magazzino maturata preferibilmente nello stesso settore o in settori affini, magazziniere 1 anno (preferenziale), attitudine alla risoluzione dei problemi, capacità organizzative, negoziali e relazionali, affidabilità, conoscenza dei moderni sistemi informatici. Sede di lavoro: Sala Consilina. Invia la tua candidatura: info@nolaferramenta.it

– La Spolzino Termosanitari, con sede a Sala Consilina, è alla ricerca di magazzinieri da inserire nel reparto logistico. Per informazioni e cv contattare il numero 0975 45575 o inviare una email all’indirizzo info@spolzino.it

– Azienda operante nel settore della distribuzione di prodotti alimentari, con sede nel Vallo di Diano, ricerca nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. La ricerca è rivolta a candidati residenti nel Vallo di Diano e nelle zone limitrofe, comprese le aree confinanti della Basilicata. Figure ricercate: Addetto/a alla gestione contabile e amministrativa. La risorsa si occuperà di attività contabili, amministrative e di supporto alla gestione documentale aziendale. È preferibile la conoscenza del software gestionale TeamSystem; Addetto/a alla fatturazione. La figura si occuperà dell’emissione, registrazione e gestione della documentazione fiscale e commerciale legata alle attività di vendita e distribuzione. Non è indispensabile il diploma di ragioneria: saranno valutate anche candidature di persone precise, pratiche, attente e con buona capacità di apprendimento; Autista con patente B. Si ricerca una persona affidabile e puntuale per attività di consegna prodotti presso clienti del territorio. È richiesta patente B in corso di validità; Responsabile logistica. La risorsa coordinerà le attività legate all’organizzazione delle consegne, alla gestione dei flussi di magazzino e alla pianificazione operativa quotidiana. Si richiedono serietà, precisione, capacità organizzativa e predisposizione al lavoro in team. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse nel settore alimentare, logistico, amministrativo o distributivo. Sede di lavoro: Vallo di Diano, con operatività anche nei territori limitrofi della Campania e della Basilicata. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo c.v.foodjob.sa@gmail.com specificando nell’oggetto la posizione per la quale ci si candida

– Per ampliamento della propria flotta Curcio Trasporti e Servizi SRL seleziona autisti in possesso di patente C e CQC merci da inserire nel proprio organico presso la sede di Polla. Requisiti richiesti: patente C in corso di validità; CQC Merci; esperienza nel settore trasporti e logistica (preferibile); serietà, puntualità e disponibilità a trasferte; capacità di lavorare in team. Offriamo: inserimento in azienda solida e in continua crescita; contratto secondo CCNL di categoria; mezzi moderni e organizzazione strutturata; ambiente professionale e dinamico; possibilità di crescita professionale. Sede di lavoro: Polla – Zona Industriale Sant’Antuono. Invia il tuo CV a: risorseumane2@curciotrasporti.com Per informazioni: +39 3408409235

– Il supermercato Sole365 di Sala Consilina è alla ricerca di una figura da inserire nella Gastronomia. Gli interessati al ruolo possono candidarsi inviando il curriculum all’indirizzo risorseumane@puglisiholdingsrl.com

– Confesercenti Vallo di Diano è alla ricerca di una risorsa da inserire in tirocinio per attività amministrative in un ambiente dinamico e in crescita. Attività principali: funzioni di segreteria; prima contabilità; compilazione documentale; gestione pratiche amministrative. Requisiti: diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia; buone capacità organizzative e attenzione ai dettagli; conoscenza base del pacchetto Office. E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo garanziagiovani@impresealcentro.it

– Azienda strutturata con sede a Sala Consilina seleziona una figura contabile amministrativa con esperienza da inserire stabilmente nel proprio organico. Mansioni principali: gestione fatture passive; registrazione e controllo pagamenti; gestione magazzino e DDT; tenuta della prima nota; utilizzo di programmi gestionali aziendali. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel ruolo; buona autonomia operativa; dimestichezza con software gestionali; profilo giovane, dinamico e orientato al lavoro in team. La selezione è orientata verso candidati che abbiano già maturato esperienza nella mansione. Sede di lavoro: Sala Consilina (SA). Contesto lavorativo: ambiente professionale, organizzato e collaborativo, con inserimento in un team multidisciplinare. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a gestionecontabile.vallodidiano@gmail.com

– L’azienda Manzolillo Cono G. Srl, con sede a Silla di Sassano, ricerca carpentieri sagomatori per ferro da costruzione da inserire nel personale. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0975/70088

– Addesso Living è alla ricerca di una figura da inserire nel team commerciale presso lo showroom di Polla. La risorsa si occuperà di accoglienza clienti, consulenza alla vendita e gestione delle trattative, garantendo un’esperienza d’acquisto professionale. Requisiti:⁠ esperienza nel ruolo (preferibilmente in showroom o settori affini); buona conoscenza degli strumenti informatici; ⁠ottime capacità comunicative e relazionali; attitudine al lavoro in team e orientamento al cliente. Cosa offriamo: ⁠contratto full time; lavoro anche il sabato mattina; ⁠supporto alla crescita professionale. Sede: Polla (in presenza) Se interessato/a, invia il tuo CV alla mail job@addessoliving.it

– La concessionaria Imparato Service ricerca Addetto/a all’Accettazione Clienti da inserire nel reparto assistenza e riparazione veicoli. La risorsa si occuperà di: accoglienza clienti in officina, apertura ordini di lavoro e accettazione veicoli, raccolta segnalazioni e descrizione interventi richiesti, pianificazione appuntamenti manutenzione e riparazioni, preventivazione base e aggiornamento clienti sullo stato dei lavori, coordinamento con i tecnici di officina, gestione telefonate, email e pratiche amministrative. Requisiti richiesti: ottime capacità relazionali e orientamento al cliente, buone competenze organizzative e informatiche, precisione e capacità di gestione delle priorità, esperienza in officina, concessionaria o assistenza clienti (preferibile), interesse per il settore automotive. Offriamo: inserimento in ambiente professionale e strutturato, formazione tecnica iniziale, contratto commisurato all’esperienza, possibilità di crescita nel settore assistenza. Gli interessati possono inviare il curriculum su WhatsApp al + 39 347/5851431

– Il supermercato Rossotono di Polla cerca varie figure da inserire in organico. Gli interessati a conoscere i vari ruoli ricercati e a candidarsi possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo supermercatort.polla@gmail.com

– Azienda del Vallo di Diano ricerca figure da inserire nel proprio organico. I candidati ricercati devono ricoprire: il ruolo di autisti addetti al trasporto di merci e devono possedere la patente C e CE, età massima accettabile 45 anni; il ruolo di operatore addetto alla lavorazione di materie plastiche con una formazione in materia tecnico-scientifica e sono da inserire in area produzione. Si richiede capacità a lavorare in team ed attitudine al problem solving. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo email: risorse.umane.t@gmail.com

– L’azienda Elettro Service S.r.l con sede a San Rufo è alla ricerca di varie figure: operaio da cantiere su lavori stradali; operaio da cantiere con patente C. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo info.elettroservice@virgilio.it o chiamare al numero 348-3883573

– Noto locale del Vallo di Diano per ampliamento dell’organico è alla ricerca delle figure di barista e cameriere. Per informazioni e candidature chiamare il 335/5624659 oppure scrivere a futurafgsrl@yahoo.com

– Azienda con sede nel Vallo di Diano è alla ricerca di una figura femminile per la gestione delle pagine social. La risorsa, nel dettaglio, dovrà occuparsi anche della creazione di contenuti da pubblicare sui vari social dell’azienda. Per maggiori dettagli e per inviare il proprio curriculum è possibile scrivere alla seguente mail: annuncilavoro@ondanews.it specificando nell’oggetto l’annuncio

– Cercasi commessa per negozio di ottica nel Vallo di Diano. Inviare curriculum alla mail infovallo1@gmail.com

– Siamo alla ricerca di giovani talenti nel campo dell’architettura e dell’ingegneria edile, motivati e preparati, pronti a contribuire con competenza e creatività ai nostri progetti. La posizione richiede capacità tecniche e progettuali, nonché una propensione al lavoro in team. Requisiti: laurea in Architettura o Ingegneria Edile-Architettura, età massima di 35 anni, esperienza pratica nell’utilizzo di software di progettazione architettonica ed impiantistica (AutoCAD, Revit, ACCA, ecc.), buone capacità di comunicazione e di lavoro in squadra, passione per l’innovazione e il design sostenibile, disponibilità a continuare la formazione professionale. Offriamo: ambiente di lavoro stimolante e professionale, opportunità di crescita e sviluppo delle competenze, accesso a progetti di alta complessità e rilevanza, formazione continua e aggiornamento professionale, team di lavoro collaborativo e supportivo, retribuzione basata sull’esperienza professionale del candidato. Inviare il proprio curriculum a all’indirizzo e-mail annuncio.studioingegneria@gmail.com. Le candidature saranno valutate con attenzione e solo i profili in linea con i requisiti richiesti saranno contattati per un colloquio