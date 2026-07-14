Incidente stradale ad Eboli questa mattina sulla Strada Statale 18 dove, per cause da accertare, un’Audi e un camion si sono scontrati. Successivamente il mezzo pesante si è ribaltato al centro della strada.

La Centrale Operativa del 118 ha disposto l’immediato intervento di un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI.

Il conducente dell’auto è rimasto ferito e dopo le prime manovre di stabilizzazione e l’immobilizzazione da parte del personale sanitario è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Battipaglia. L’autista e la passeggera del camion hanno riportato lievi escoriazioni.

Sul posto le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica dell’impatto.