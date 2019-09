Infol@voro 2.0: assunzioni nel Vallo di Diano. Occasioni per Hostess, Steward e sanitari

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Nuove opportunità di lavoro per diplomati nell’ambito del trasporto su rotaia. Una multinazionale leader nel settore del trasporto ferroviario ricerca Hostess e Steward di bordo a Roma. Si offre contratto iniziale a tempo determinato full time 38 ore settimanali con stipendio lordo di 1350 euro, indennità, provvigioni e buoni elettronici di 7 euro. Le risorse selezionate svolgeranno prevalentemente le seguenti mansioni: fornire informazioni e assistenza ai clienti, instaurando un rapporto di fiducia con questi; promuovere ed eseguire attività di controllo e vendita dei biglietti secondo le procedure aziendali. Requisiti: possesso del Diploma superiore; ottima conoscenza della lingua inglese; ottimo standing. E’ previsto un periodo iniziale di formazione in aula a Roma. La selezione di Hostess e Steward sarà curata dall’Agenzia per il Lavoro Randstad. Gli interessati possono leggere il testo completo dell’offerta di lavoro e candidarsi online cliccando QUI

– L’Ospedale Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano, offre interessanti opportunità di lavoro. In questo periodo sono aperte diverse selezioni di personale per assunzioni di Infermieri, Medici, Operatori Socio Sanitari e altri profili. Si cercano anche giovani da inserire in stage. Al momento sono numerose le selezioni in corso per lavorare in Humanitas presso l’Ospedale di Rozzano e altre strutture situate in varie sedi in Lombardia. Gli interessati possono prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online, inviando il curriculum tramite l’apposito form, cliccando QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ha indetto un bando di concorso per il reclutamento di 251 funzionari a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1. Le nuove risorse saranno inserite nella sede unica del Ministero a Roma. Il bando rientra nell’ambito del progetto Ripam. Ecco quali sono i profili ricercati e il relativo titolo di studio richiesto: 55 funzionari con competenze nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile (Cod. ING/MATTM), 35 funzionari con competenze nel settore dell’economia e fiscalità ambientale (Cod. ECO/MATTM), 25 funzionari con competenze nel settore della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, e nell’architettura del paesaggio (Cod. ARC/MATTM), 22 funzionari con competenze nel settore delle scienze biologiche e biologia marina (Cod. BIO/MATTM), 11 funzionari con competenze nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI/MATTM), 30 funzionari con competenze nel settore delle scienze geologiche e geofisiche (Cod. GEO/MATTM), 60 funzionari con competenze nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali (Cod. NAT/MATTM), 13 funzionari con competenze nel settore delle scienze statistiche, l’informatica, la società dell’informazione (Cod. INF/MATTM). La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica. La scadenza è fissata per il 23 settembre

– Il Comune di Camaiore e di Pietrasanta, in provincia di Lucca, ha indetto un concorso per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno di 15 Istruttori con funzioni di carattere amministrativo e contabile – Cat. C. Si segnala che 10 risorse saranno assegnate al Comune di Camaiore e 5 risorse al Comune di Pietrasanta. Prevista retribuzione annua lorda di 20.344,07 euro. Le prove di esame saranno precedute, nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione fosse eccessivamente elevato, da una prova preselettiva. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di tre prove d’esame, due scritte ed una orale. Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente online entro il 19 settembre

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano, settore commercio e servizi, è alla ricerca di una figura professionale da inserire nel proprio organico per gestione sito web, e-commerce, vendita online e sviluppo rete. Il candidato deve avere età compresa tra i 21 e i 30 anni, deve essere in possesso della patente di guida e conoscere la lingua inglese. Inviare il proprio curriculum all’indirizzo email informazione.risorse@gmail.com

– L’Azienda Tostini Caffè, con sede a Teggiano, ricerca diverse figure con esperienze commerciali da inserire nel proprio organico. Ci si può candidare per ricoprire i ruoli di agente di commercio/rappresentante o addetto alle consegne (munito di patente). Chi è interessato può inviare il proprio curriculum all’indirizzo email sales@tostini.com o telefonare al numero 0975/395134

– Noto marchio della GDO (grande distribuzione organizzata), ricerca personale da inserire nei propri supermercati del Vallo di Diano. Il candidato potrà essere destinato ai vari reparti presenti nelle diverse sedi. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum alla mail cercolavorogdo@gmail.com

– Lo store “Piazza Italia”, azienda operativa nel settore dell’abbigliamento cerca addetti alla vendita da inserire presso il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana. Gli interessati possono inviare il curriculum accdianolavoro@gmail.com

