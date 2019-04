I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Francesco Manna, nel corso di servizi per l’intensificazione dell’attività di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e anche per l’incremento dei flussi turistici e l’aumento della circolazione stradale, ferroviaria e marittima in occasione delle festività pasquali, hanno conseguito una serie di risultati.

A Laureana Cilento i militari della Stazione di Torchiara hanno arrestato un 64enne responsabile di evasione dai domiciliari a cui era sottoposto poiché indagato per furto.

A Capaccio Scalo e ad Agropoli i militari delle locali Stazioni hanno datato esecuzione a due distinte misure cautelari del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 32enne di Capaccio Scalo e di un 33enne di Agropoli, entrambi indagati per atti persecutori.

A Santa Maria di Castellabate, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso un uomo alla guida di un’auto nonostante gli fosse stata revocata la patente e hanno proceduto al fermo amministrativo del veicolo.

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato una 20enne per guida in stato di ebbrezza e le hanno ritirato la patente. Inoltre hanno sequestrato due auto che circolavano senza copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e hanno contestato svariate contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

– Chiara Di Miele –