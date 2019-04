Curriculum vitae e colloquio di lavoro. Se ne discute domani in un seminario a Buonabitacolo

Curriculum vitae e colloquio di lavoro nel contesto socio-economico di un’area interna qual è quella del Vallo di Diano sarà la tematica portante del seminario che si terrà domani alle ore 17.00 presso il Centro Sociale Cupola di Buonabitacolo.

L’incontro, organizzato dall’Associazione Fermento, vede il coinvolgimento di altre organizzazioni territoriali e di professionisti esperti in materia di occupazione chiamati a dare il loro contributo sul tema del lavoro e, in particolare, su quello giovanile. Un segnale forte che le associazioni intendono dare alle Istituzioni locali denunciando le difficoltà per l’inserimento nella vita sociale, economica e politica.

Al seminario sono chiamate a confronto le Istituzioni rappresentate dal sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio, dal consigliere delegato al Bilancio e Sviluppo del Comune di Teggiano Cono Morello, da Annamaria Curcio di Confindustria Salerno, da Rocco Colombo, Dirigente scolastico dell’Istituto “Pomponio Leto” di Teggiano, e da Carmine Cardinale, A.D. della Cardinale Group.

Previsti, in rappresentanza dei giovani, gli interventi del presidente del Forum dei Giovani Pasquale Rinaldi, del presidente dell’Associazione Fermento Alessandro Casalnuovo, del presidente dell’Associazione Centro del Fare Giuseppe Ferro e di Domenico Pastore, studente universitario.

L’iniziativa, nata da un’idea di Luigi Parascandolo, vuole aprire un confronto teso ad evidenziare anche le gravi carenze di infrastrutture materiali e immateriali che ostacolano lo sviluppo economico del Vallo di Diano quale concausa dell’allontanamento di giovani talenti dai loro territori. A tal fine è prevista la partecipazione di Letizia Cammarota, esperta in materia di orientamento al lavoro, e di Vincenzo Quagliano, referente dell’Ufficio Europa Teggiano e ideatore di progetti a sostegno di nuova imprenditorialità, che illustreranno opportunità e ostacoli in materia di inserimento dei giovani nella vita economica, politica e sociale.

– Chiara Di Miele –