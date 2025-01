Un incontro speciale si è tenuto questa mattina presso la scuola elementare delle Maestre Pie Filippini a Prato Perillo di Teggiano, dove gli ex alunni delle classi 4ª e 5ª degli anni 1965 e 1966 (anno scolastico 1975/76) si sono riuniti in classe dopo 50 anni.

Palpabile l’emozione dei presenti che si sono ritrovati e riabbracciati dopo tanti anni, raccontandosi storie di tempo vissuto e vecchi ricordi condivisi.

L’iniziativa è partita casualmente grazie a Giovanni Varuzza, e successivamente a Imma Giffoni, che ha condiviso su Facebook una vecchia foto trovata in un album, chiedendo agli amici di commentare nel caso in cui si fossero riconosciuti. È nata così una reazione a catena e i vecchi compagni di classe sono riusciti a mettersi in contatto e a recuperare le informazioni degli amici persi di vista fino a riuscire ad organizzare una rimpatriata.

Dopo 50 anni l’incontro ha fatto riaffiorare il legame affettivo e di amicizia che si era creato nel gruppo, ricordando tra l’altro anche chi non c’è più e chi non è riuscito a partecipare perché distante, con la promessa e l’impegno di continuare a coltivare il rapporto rimasto indissolubile nonostante il tempo trascorso.

Per l’occasione gli ex alunni si sono riuniti anche in cortile per riprodurre lo stesso scatto fotografico fatto 50 anni prima.

“Ritrovarsi così numerosi dopo tanti anni e raccontarsi storie vissute non è scontato. Nonostante il tempo trascorso sembra di essere ritornati indietro nel tempo” hanno raccontato.

La classe si è poi riunita per un pranzo conviviale con la promessa di rivedersi e tener vivo il legame e la memoria di quanto vissuto insieme.