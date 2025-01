Ladri in un’abitazione a Battipaglia mentre i proprietari si trovano all’interno. E’ accaduto venerdì sera in via Cagliari.

Ignoti sono riusciti ad entrare nella casa posta al piano terra rompendo i vetri dei balconi. I padroni di casa non si sono accorti di quanto stava accadendo e per fortuna non si sono trovati faccia a faccia con i malviventi.

Solo in seguito, trovando gli infissi rotti e il soqquadro in camera, hanno capito di essere rimasti vittima di un furto.

Nel bottino qualche oggetto di valore e ricordi di famiglia.

Sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi e indagare per dare un volto ai responsabili.