Paura questa mattina a Salerno dove si è verificato un incidente sul lavoro in un cantiere allestito in via Oberdan.

Per cause da accertare un operaio 45enne è rimasto gravemente ferito mentre stava effettuando dei lavori in uno stabile. Parte dell’impalcatura, forse a causa del vento, ha rischiato di crollare e in quell’istante l’uomo si è fatto male. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato impegnato proprio nello smontaggio dell’impalcatura.

Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia che, di passaggio nella zona, hanno notato quanto stava accadendo e hanno cercato di mantenere l’impalcatura fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

I sanitari del 118 hanno condotto l’operaio all’ospedale “Ruggi” in codice rosso.