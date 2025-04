Incidente stradale questo pomeriggio ad Eboli, in località Cioffi, lungo la Statale 18. Per cause da accertare due auto si sono violentemente scontrate.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone che, dopo aver ricevuto sul posto i soccorsi dei sanitari del 118, sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Rilievi affidati ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, mentre gli agenti della Polizia Municipale ebolitana sono intervenuti in supporto dei militari per regolare il traffico che ha subito notevoli rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e di ricostruzione della dinamica.