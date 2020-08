Incidente stradale nella notte a Polla. Coinvolte un’auto e una moto

Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Polla, nei pressi di Largo del Battaglione Tanagro.

Una Fiat Punto, con a bordo una donna del posto, e una moto, guidata da un 20enne anch’egli di Polla, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Nell’impatto il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto.

Intervenuti sul posto, i sanitari del 118 hanno provveduto a trasportare il giovane all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per alcuni accertamenti, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Paola Federico –