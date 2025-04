Nelle prime ore di questa mattina si è verificato un incidente stradale a Capaccio Paestum.

Tre i veicoli coinvolti nello scontro di cui non si conoscono ancora le cause: un’Audi A4, un trattore con carrello e una Peugeot. Quest’ultima si è ribaltata a seguito dell’impatto.

Nello scontro ha avuto la peggio un anziano originario di Vallo della Lucania che è stato trasportato all’ospedale di Battipaglia in codice rosso. Gli altri due conducenti, che hanno riportato ferite più lievi, sono stati medicati dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente, in località Cafasso, presenti i Carabinieri per i rilievi necessari a chiarire la dinamica dello scontro.