Nel potentino domenica 27 aprile porte aperte alla mostra ideata da Carlo Acutis, il giovane che presto sarà proclamato Santo.

La mostra “I miracoli eucaristici nel mondo” prende forma grazie alla raccolta che il giovane ha realizzato nella sua breve vita. Dunque l’esposizione presenta un’ampia rassegna fotografica e con descrizioni storiche, alcuni dei principali miracoli eucaristici (circa 136) verificatisi nel corso dei secoli in diversi Paesi del mondo e riconosciuti dalla Chiesa.

Attraverso i pannelli è possibile visitare virtualmente i luoghi dove sono accaduti questi miracoli. La mostra è già stata ospitata in tutti i cinque continenti, solo negli Stati Uniti d’America in quasi 10mila parrocchie, compresi alcuni tra i Santuari Mariani più famosi come Fatima, Lourdes, Guadalupe.

“I miracoli eucaristici nel mondo” arriva in contrada Arioso di Abriola. Dal 27 aprile sarà esposta nell’aula polifunzionale che porta il nome del Santo e si trova nei pressi della chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per domenica 27 alle 20. Gli orari di apertura al pubblico sono dalle ore 11 alle 13 e dalle 18 alle 21. Resterà aperta fino all’11 maggio con ingresso gratuito.