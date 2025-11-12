Incidente in moto questo pomeriggio sulla Tangenziale di Salerno.

Un centauro di 30 anni, per cause da accertare, è caduto violentemente sull’asfalto non si sa se in maniera autonoma o dopo l’impatto con qualche veicolo.

L’urto gli ha causato serie ferite per cui si è reso necessario l’intervento sul posto dei sanitari del VOPI in ambulanza e automedica. Successivamente è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Ruggi”.

I Carabinieri dovranno chiarire la dinamica dell’incidente.