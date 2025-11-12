Incidente in moto sulla Tangenziale di Salerno. Centauro trasportato in ospedale con codice rosso
Incidente in moto questo pomeriggio sulla Tangenziale di Salerno.
Un centauro di 30 anni, per cause da accertare, è caduto violentemente sull’asfalto non si sa se in maniera autonoma o dopo l’impatto con qualche veicolo.
L’urto gli ha causato serie ferite per cui si è reso necessario l’intervento sul posto dei sanitari del VOPI in ambulanza e automedica. Successivamente è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Ruggi”.
I Carabinieri dovranno chiarire la dinamica dell’incidente.