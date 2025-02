Incidente stradale questa mattina a Pontecagnano Faiano. Un uomo del posto in sella alla sua moto per cause da accertare ne ha perso il controllo andando a sbattere in via Picentino.

Il violento impatto sull’asfalto gli ha provocato delle ferite e per questo motivo si è reso necessario l’arrivo sul posto dei sanitari del 118.

Il centauro successivamente è stato condotto in codice rosso all’ospedale “Ruggi” di Salerno dove è stato ricoverato.

Intervenuti per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia.