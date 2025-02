La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa che il 28 febbraio è il termine fissato per il rinnovo dell’abbonamento annuale riguardante la musica d’ambiente.

Sono previsti degli sconti per l’abbonamento SIAE per coloro che si tesserano o sono già tesserati Confesercenti, grazie alla consolidata e rinnovata collaborazione con la divisione SIAE del Vallo di Diano, nella persona di Luigi Nappo.

“Continua il nostro impegno a favore delle micro, piccole e medie imprese del territorio – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino –. Anche quest’anno mettiamo in campo la nostra azione di sostegno agli esercenti che utilizzano la filodiffusione e che potranno sottoscrivere l’abbonamento SIAE usufruendo non solo della nostra assistenza tecnica e informativa ma anche di uno sconto importante”.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.