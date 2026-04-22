Paura intorno alle 5 di questa mattina sull’A2 del Mediterraneo a Campagna dove si è verificato un incidente.

Per cause da accertare sono rimasti coinvolti un camion e una Lancia Ypsilon guidata da un giovane di Pontecagnano. Entrambi i mezzi si sono ribaltati sulla carreggiata, ma fortunatamente i due conducenti non hanno riportato ferite.

Sul posto i tecnici di Anas e la Polizia Stradale di Eboli agli ordini dell‘Ispettore Cosimo Di Cicco. Il tempestivo intervento di Anas e dei poliziotti ha consentito di svolgere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza senza gravi intralci al traffico.

Presenti anche i sanitari del VOPI con un’ambulanza.